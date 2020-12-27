جوارديولا: مباراة نيوكاسل شهدت أفضل أداء لسيتي هذا الموسم

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 11:51

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

وصف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي فوز فريقه بهدفين دون رد على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي بأنه أفضل أداء لفريقه هذا الموسم.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد عملنا بشكل جيد حقا، كانت مباراة صعبة مع ظروف الطقس".

وأضاف "كافحنا لتسجيل الأهداف، لكننا لعبنا بالطريقة التي نحتاج للعب بها، 3 في الخلف، بناء اللعب، كنا ملتزمين جدا بالفعل".

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وأكمل الإسباني "كان أفضل أداء للموسم من حيث لعب كرة القدم بإيقاع واحد، بحيث لا يمكن أن يكون صعودا وهبوطا طوال الوقت".

وواصل "من أجل القيام بذلك يجب أن يكون كل شخص في المكان المناسب ويقوم بعمله".

وتابع "وهذا ليس بالأمر السهل في ظل وجود عشرة لاعبين خلف الكرة لكن اللاعبين قدموا أداء جيدا وأنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها".

وأردف بيب "النتائج تعتمد على الطريقة التي نلعب بها. نحن نتحسن. يدرك اللاعبون أهمية ما نقوم به".

وشدد "كان من المؤسف أننا لم نسجل أكثر لكنها كانت مباراة جيدة، علينا تحسين وضعنا".

وأتم "صعدنا بعض المراكز في الجدول ولكن الآن، لا نتوقف، في أقل من 48 ساعة لدينا مباراة أخرى في جوديسون بارك ضد إيفرتون وسنحاول اللعب بشكل جيد".

وسجّل هدفي مانشستر سيتي كل من إلكاي جوندوجان، وفيران توريس.

ليرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة ويقفز إلى المركز الخامس مؤقتا من 14 مباراة ويستعيد توازنه على جدول الترتيب.

كما حافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه للمرة 13 هذا الموسم، كأكثر فريق يفعلها في الدوريات الخمس الكبرى.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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