سولشاير يفسر عدم الدفع بـ كافاني أساسيا ضد ليستر

فسر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قراره بألا يبدأ إدينسون كافاني مباراة ليستر سيتي يوم السبت رغم المستوى الطيب الذي قدمه الأخير في الأيام الماضية.

إدينسون كافاني النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال النرويجي في تصريحات صحفية:"كان مصابا لفترة ولعب مباراة بدنية قوية ضد إيفرتون وسط الأسبوع، قررنا الإبقاء عليه في دكة البدلاء وكان مؤثرا بمجرد دخوله، بتمريرة رائعة أنتجت هدفا".

وأضاف "لابد أن يكون الأمر هكذا لفترة لأنه يتعود على كرة القدم الإنجليزية وبسبب متطلبات الموسم الحالي، لكنه أثر بشدة هنا ولديه تأثير كبير على قائمة اللاعبين".

كان كافاني (33 عاما) حاسما يوم الأربعاء بهدف مهد طريق يونايتد للإطاحة بإيفرتون من ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، مباراة حسمها فريق الشياطين الحمر بهدفين دون رد.

وشارك مهاجم أوروجواي في 13 مباراة منذ انتقاله ليونايتد مطلع الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ودخل كافاني بديلا في آخر 15 دقيقة ليرسل تمريرة حاسمة إلى برونو فيرنانديز الذي نال من شباك ليستر سيتي لكن يونايتد خرج متعادلا بهدفين لمثلهما.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر وحامل اللقب.

ويلعب رفاق كافاني ضد ضيفهم ولفرهامبتون يوم الثلاثاء.