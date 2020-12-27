مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل دون عناء.. وإيفرتون يؤجج وضع شيفيلد الكارثي

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 00:12

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

فاز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في ملعب الاتحاد، بالجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وسجّل هدفي مانشستر سيتي كل من إلكاي جوندوجان، وفيران توريس.

ليرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة ويقفز إلى المركز الخامس مؤقتا من 14 مباراة ويستعيد توازنه على جدول الترتيب.

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فيما تجمّد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 18 نقطة في المركز 12.

ليتغلب مانشستر سيتي على نيوكاسل عندما يستقبله في ملعبه للموسم رقم 12 على التوالي بالدوري الإنجليزي.

كما حافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه للمرة 13 هذا الموسم، كأكثر فريق يفعلها في الدوريات الخمس الكبرى.

وغاب كايل ووكر وجابرييل جيسوس عن صفوف مانشستر سيتي بعد إصابتهما بفيروس كورونا، لكن هذا لم يدفع بيب جوارديولا إلى إشراك مهاجمه الصريح المتاح الوحيد سيرخيو أجويرو منذ البداية، وقرر إبقائه على مقاعد البدلاء.

مانشستر سيتي سيطر على المباراة بالكامل، وافتتح التسجيل في الدقيقة 14 بواسطة جوندوجان بعد عرضية رحيم سترلينج.

فرصة مضاعفة النتيجة سنحت بشدة في الدقيقة 35 عندما انفرد كيفن دي بروين بالمرمى تماما، لكن حارس المرمى كارل دارلوف تصدى.

في الشوط الثاني أمّن الإسباني فيرّان تورّيس النتيجة بهدفٍ ثانٍ بالدقيقة 55، قبل أن يغادر تاركا مكانه لـ أجويرو في الدقيقة 75.

الأرجنتيني المخضرم كاد أن يسجل الثالث بعد دخوله بخمس دقائق، لكن الحارس دارلوف تألق وأبعد تسديدته، لتكتفي كتيبة جوارديولا بهدفين في شباك رجال ستيف بروس.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز إيفرتون على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد على ملعب بارمول لين.

وسجّل جيلفي سيجوردسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 بعد تمريرة عبد الله دوكوري.

ليرفع إيفرتون رصيده إلى 29 نقطة ويقفز إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن جاره المتصدر ليفربول مع عدم خوض الريدز لمباراته هذه الجولة بعد.

فيما تجمّد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطتين في قاع الترتيب، مواصلًا انطلاقته الكارثية.

شيفيلد تعادل مرتين وخسر 13 مباراة في أول 15 جولة، ليصير ثالث فريق عبر تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاقه في القرن 19 الذي يصل لفترة الأعياد دون أي فوز، بعد بيرنلي عام 1890، وبولتون عام 1902.

وبات شيفيلد يونايتد على بُعد جولة واحدة دون فوز من معادلة الرقم القياسي السلبي المُسجَل باسم كوينز بارك رينجرز الذي حقق فوزه الأول بعد 16 جولة موسم 2012\2013، فهل يحطم شيفيلد هذا الرقم؟

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