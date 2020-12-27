رئيس لجنة إدارة الزمالك: نحن هنا لتحقيق كل رغبات الجماهير

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 00:08

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

أكد المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك أنه سيعمل بكل قوة لتحقيق رغبات جماهير القلعة البيضاء.

وقال عماد عبد العزيز عبر قناة الزمالك: "أقول للجماهير أن تطمئن، نحن هنا لتحقيق كل رغباتهم".

وأضاف "أنا وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية شغلنا الشاغل هو مصلحة نادي الزمالك".

أخبار متعلقة
أمير توفيق: لا نفاوض أي لاعب من الزمالك.. وموقف سيرينو وكودجو وبواليا من الأهلي الزمالك: مصطفى محمد مصر على الاحتراف الآن وهذا موقفنا.. وساسي لن يكون حرا في يناير وزير الرياضة يعلن اسم الرئيس الجديد للجنة المديرة لـ الزمالك

وأتم تصريحاته "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم اختيار العضو الأخير في اللجنة التنفيذية لإدارة نادي الزمالك".

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي، أن المستشار عماد عبد العزيز، سيخلف المستشار أحمد البكري، في رئاسة اللجنة المديرة للزمالك، عقب وفاة الأخير. (طالع التفاصيل)

وقال صبحي عبر أون تايم سبورتس: "المستشار عماد عبد العزيز سيتولى رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك خلفا للمستشار أحمد البكري بعد وفاته".

وأوضح "كذلك، سيتم إضافة عضو جديد للجنة. نسير على اللائحة الموجودة من مجلس مرتضى منصور والتي تنص أن يكون أعضاء اللجنة من المستشارين القضائيين".

وكان عماد عبد العزيز عضوا في اللجنة بعد رحيل المستشار محمد عطية عنها، وأصبح رئيسا لها مؤخرا. وتوفي البكري قبل أيام جراء إصابته بفيروس كورونا.

الزمالك عماد عبد العزيز الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسام أشرف: أحد لاعبي منتخب الشباب شكا من أعراض كورونا لكنه تناول معنا الغداء وشارك في المران 13 دقيقة | مصر
تقرير برتغالي: سانت إيتيان مهتم بضم هالك 17 دقيقة | أوروبا
استمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي.. وموعد الإعلان عن اسم طبيب الفريق 29 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل دون عناء.. وإيفرتون يؤجج وضع شيفيلد الكارثي 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس لجنة إدارة الزمالك: نحن هنا لتحقيق كل رغبات الجماهير 35 دقيقة | الدوري المصري
أمير توفيق: لا نفاوض أي لاعب من الزمالك وبادجي قريب من تركيا.. وموقف سيرينو وكودجو وبواليا من الأهلي 41 دقيقة | ميركاتو
أرتيتا: تشاكا يرتكب الأخطاء مثلنا جميعا.. وعزل جابرييل ليس له علاقة بـ جيسوس ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: مصطفى محمد مصر على الاحتراف الآن وهذا موقفنا.. وساسي لن يكون حرا في يناير ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 2 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 3 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر 4 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها
قد ينال إعجابك