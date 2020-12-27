رئيس لجنة إدارة الزمالك: نحن هنا لتحقيق كل رغبات الجماهير

أكد المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك أنه سيعمل بكل قوة لتحقيق رغبات جماهير القلعة البيضاء.

وقال عماد عبد العزيز عبر قناة الزمالك: "أقول للجماهير أن تطمئن، نحن هنا لتحقيق كل رغباتهم".

وأضاف "أنا وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية شغلنا الشاغل هو مصلحة نادي الزمالك".

وأتم تصريحاته "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم اختيار العضو الأخير في اللجنة التنفيذية لإدارة نادي الزمالك".

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي، أن المستشار عماد عبد العزيز، سيخلف المستشار أحمد البكري، في رئاسة اللجنة المديرة للزمالك، عقب وفاة الأخير. (طالع التفاصيل)

وقال صبحي عبر أون تايم سبورتس: "المستشار عماد عبد العزيز سيتولى رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك خلفا للمستشار أحمد البكري بعد وفاته".

وأوضح "كذلك، سيتم إضافة عضو جديد للجنة. نسير على اللائحة الموجودة من مجلس مرتضى منصور والتي تنص أن يكون أعضاء اللجنة من المستشارين القضائيين".

وكان عماد عبد العزيز عضوا في اللجنة بعد رحيل المستشار محمد عطية عنها، وأصبح رئيسا لها مؤخرا. وتوفي البكري قبل أيام جراء إصابته بفيروس كورونا.