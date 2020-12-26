وزير الرياضة يعلن اسم الرئيس الجديد للجنة المديرة لـ الزمالك

أعلن وزير الرياضة أشرف صبحي، أن المستشار عماد عبد العزيز، سيخلف المستشار أحمد البكري، في رئاسة اللجنة المديرة للزمالك، عقب وفاة الأخير.

وقال صبحي عبر أون تايم سبورتس: "المستشار عماد عبد العزيز سيتولى رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك خلفا للمستشار أحمد البكري بعد وفاته".

وأوضح "كذلك، سيتم إضافة عضو جديد للجنة. نسير على اللائحة الموجودة من مجلس مرتضى منصور والتي تنص أن يكون أعضاء اللجنة من المستشارين القضائيين".

وكان عبد العزيز عضوا في اللجنة بعد رحيل المستشار محمد عطية عنها، وأصبح رئيسا لها مؤخرا. وتوفي البكري قبل أيام جراء إصابته بفيروس كورونا.

وعن بطولة العالم لكرة اليد، قال صبحي: "الصالة المغطاة لاستاد القاهرة متوافقة مع كل متطلبات الاتحاد الدولي. ما حدث فيها إنجاز كبير جدا".

وشدد "وفد الاتحاد الدولي أبدى رضاه عما تم في الصالات حتى الآن".

وأردف "نسبة حضور الجماهير في بطولة العالم لكرة اليد 30%. الأمر سيكون محدد جدا وسيتم بشكل بالغ الدقة. كل صالة وكل مكان إقامة سيكون فيه شبه مستشفى".

وأكمل "كل تحركات الفرق ستكون داخل منظومة دقيقة جدا وفقاعة مغلقة تطبيقا للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا".

وأوضح "نبذل كل ما في وسعنا لنكون نموذج يحتذى به في كل البطولات الكبرى لكرة اليد في المستقبل".

وأتم "البعض لا يتمنى نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد سواء في الداخل أو الخارج".