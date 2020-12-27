أمير توفيق: لا نفاوض أي لاعب من الزمالك وبادجي قريب من تركيا.. وموقف سيرينو وكودجو وبواليا من الأهلي

شدد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن الأحمر، لا يفاوض أي من لاعبي الزمالك.

جاستون سيرينو النادي : ماميلودي صن داونز يوسف أوباما النادي : الزمالك الأهلي

وقال توفيق عبر أون تايم سبورتس: "مع احترامي لأوباما فهو لاعب كبير جدا، ولكن دورنا الآن في الأهلي هو مساندة نادي الزمالك. من سابع المستحيلات أن نتحدث مع لاعب متعاقد مع نادي الزمالك سواء في هذه الفترة أو في أي وقت. نفس الأمر ينطبق على مصطفى محمد وكل لاعبي الزمالك".

وشدد "أوباما ليس في حسابات الأهلي تماما".

وأردف "يجب علينا جميعا نبذ التعصب. في الفترة الماضية كانت الناس مشحونة لأسباب معينة ولكن هذه مرحلة جديدة".

وشدد "عندما عرفنا أن أحمد الشيخ في طريقه للزمالك لم يكن لدينا أي مشكلة في عملية فسخ التعاقد معه دون أي أزمات ومع كامل الاحترام له".

وكشف "لم أحاول التفاوض مع زيزو وكل ما قيل عن حديثه التليفوني معي كذب وافتراء".

سيرينو وكودجو وبواليا

وعن جاستون سيرينو لاعب صنداونز، الذي يعد قريبا من الأهلي "سيرينو دائما من اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي. حدث تواصل من قبل، ولو حدث أي جديد سيعلن الأهلي عنه رسميا".

وشدد "نحترم نادي صنداونز للغاية، تصريح سيرينو (طالعه من هنا) أمر محترم يُشكر عليه لكننا نتحدث مع إدارة صنداونز، ولو حدث أي تطور جدي سيحدث تفاوض مع اللاعب".

وأوضح "سيرينو وأكثر من لاعب مرشحين للأهلي. لابا كودجو ليس من ضمنهم. والتر بواليا لاعب جيد لكن لم يحدث أي خطوات رسمية تجاهه. استحالة أن نوقع مع أي لاعب قبل موافقة ناديه، لأنه أمر لا يعد أخلاقيا وكذلك دون موافقة النادي يعد الأمر كأنه لم يكن".

جديد بادجي ومروان وأجايي

وكشف توفيق "بادجي سيخرج للإعارة لمدة عام لناد تركي خلال 48 ساعة".

وشدد "مروان محسن لاعب هام جدا للأهلي وتم توثيق عقده معنا في اتحاد الكرة ومستمر معنا لمدة 3 سنوات مقبلة".

وأردف "لا عروض أوروبية للشناوي. وتخيلي أنه حتى لو تلقى عروضا لن يرحل عن الأهلي مطلقا".

وأتم "لا يوجد أي نية لرحيل جونيور أجايي".