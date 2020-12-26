سيرينو لـ في الجول: أتمنى موافقة صنداونز على عرض الأهلي.. الجميع يريد اللعب مع الأفضل في إفريقيا

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 16:55

كتب : حامد وجدي

جاستون سيرينو لاعب صنداونز

كشف جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صنداونز بأنه يتمنى موافقة إدارة ناديه على عرض الأهلي لضمه.

وقال سيرينو في تصريحات لـFilGoal.com: "أتمني أن يقبل صن داونز عرض الأهلي لضمي".

وأضاف "لا أعرف القيمة المالية، لكن أتمني قبول العرض".

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اللاعب الأوروجواني أتم "الأهلي هو أفضل فريق في إفريقيا وأي لاعب يتمنى اللعب هناك".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق بأن الأهلي بات على وشك ضم سيرينو من صنداونز. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ29 عاما غاب عن مباراة فريقه أمام جوانينك جالاكسي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ما يقربه في خطوة أخرى من الرحيل عن النادي خلال شهر يناير المقبل.

في الدوري الأهلي ماميلودي صنداونز سيرينو
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