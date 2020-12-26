كريم العراقي: المقاصة يستحق الفوز على المصري؟ لم أجد أي خطورة منهم

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 22:32

كتب : محرر في الجول

المقاصة - المصري

يرى كريم العراقي ظهير المصري أن التعادل مع مصر للمقاصة 1-1 اليوم السبت نتيجة عادلة للفريقين بعدما قدما مباراة جيدة.

وخطف المصري التعادل من مصر للمقاصة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الربعة من الدوري المصري.

وبعد أن كان الجميع يستعد لنهاية المباراة بفوز المقاصة، نجح عمر كمال عبد الواحد في تسجيل التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

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وقال العراقي عبر قناة "أون تايم سبورتس": "علي ماهر وإيهاب جلال مدربان جيدان، والفريقان استعدا بشكل جيد للمباراة".

وتابع "المباراة كانت جيدة من الفريقين، ولكن لم تكن هناك أي خطورة على مرمانا".

وأوضح "لم يشكل الفريقان أي خطورة كبيرة تذكر، بالعكس كان المصري يستطيع التسجيل من الفرصة التي حصلنا عليها في بداية المباراة".

واستدرك "المقاصة لم يحصل سوى على الفرصة التي سجل منها حتى لو استحوذ على الكرة أكثر".

المصري في الدوري المقاصة
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