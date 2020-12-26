إيهاب جلال: خسرنا نقطتين أمام المصري وتعلمنا درسا

يعتبر إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة التعادل مع المصري 1-1 اليوم السبت خسارة نقطتين أكثر من الفوز بنقطة.

وخطف المصري التعادل من مصر للمقاصة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الربعة من الدوري المصري.

وبعد أن كان الجميع يستعد لنهاية المباراة بفوز المقاصة، نجح عمر كمال عبد الواحد في تسجيل التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

وقال إيهاب جلال لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "بالتأكيد يجب أن تقولوا لي (Hard luck) اليوم".

وتابع "المصري يمتلك لاعبين كبار وجهاز فني حقق نتائج جيدة ولكننا قدمنا أداء جيدا لمدة 80 دقيقة وأجبرنا المصري على لعب كرات طولية، ولم يتح لهم سوى فرصة واحدة في بداية المباراة".

وواصل "كان يجب أن نفوز في هذه المباراة، لكن هذه كرة القدم وخسرنا نقطتين".

واستدرك "أهملنا بعض الشيء واستقبلنا هدفا، ولكن هذا يعملنا درسا".