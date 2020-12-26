تشكيل سيتي – أجويرو ومحرز على الدكة ضد نيوكاسل

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

في وجود سيرخيو أجويرو ورياض محرز على دكة البدلاء، يعتمد جوارديولا على كيفن دي بروين، ومعه برناردو سيلفا ورحيم سترلينج وفيران توريس لمهاجم متاريس الماجبايز.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: جواو كانسيلو – روبين دياس – جون ستونز – ناثان آكي

الوسط: رودريجو – إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين – برناردو سيلفا – رحيم سترلينج

الهجوم: فيران توريس

البدلاء: زاك ستيفن – سيرخيو أجويرو – أوليكساندر زينشنكو – أيمريك لابورت – بينجامين ميندي – فيرناندينيو – رياض محرز – فيل فودين – كول بالمر