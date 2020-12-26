برونو: قدمنا مباراة جيدة أمام ليستر ولكن المرة القادمة علينا تسجيل المزيد من الأهداف

يرى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام ليستر سيتي رغم التعادل.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتعادل مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي بهدفين لكل فريق، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال برونو عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "سنلعب مواجهة أخرى خلال 3 أيام وليس لدينا وقت للتفكير في النقاط التي خسرناها اليوم".

وأضاف "سنفكر كيف نحصل على النقاط الثلاثة من المباراة المقبلة".

وواصل "أعتقد أن الطريقة التي استقبلنا بها الهدف الثاني قبل 5 دقائق من نهاية المباراة صعبة للغاية".

وشدد "بالطبع نشعر بخيبة أمل، نريد الفوز في كل مباراة".

النجم البرتغالي تابع "كانت لدينا فرص للفوز وتسجيل أكثر من هدفين، ولكن ليس لدينا وقت لنصاب بخيبة أمل لأننا نلعب مباراة كل 3 أيام".

وأتم تصريحاته "كانت مباراة جيدة ولكن في المرة القادمة علينا تسجيل المزيد من الأهداف".