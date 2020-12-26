انتهت في إنجلترا - أرسنال (3) (1) تشيلسي.. نهاية الدربي

يحل تشيلسي ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات بالجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق.+91 لينو يتصدى لركلة الجزاء من أمام جورجينيو

ق.90 ركلة جزاء لـ تشيلسي بعد عرقلة بابلو ماري لـ ماونت

ق.89 رأسية خطيرة من تياجو سيلفا بعد عرضية جورجينيو لكنها تمر بجوار القائم بقليل

ق.85 جوووووول أبراهام يسجل وحامل الراية يرفع لكن تقنية الفيديو تنصف مهاجم البلوز وتحتسب الهدف

ق.84 تسديدة راااائعة من النني ترتد من العارضة

ق.83 ميندي رتكب خطأ قاتلا أمام لاكازيت، لكنه يتصدى لتسديدته بعد ذلك ويصوّب كارثته

ق.64 مارتينيلي كاد أن يضيف الرابع لولا تألق ميندي

ق.56 جووووووووووول ساكااااااا يسجل هدفا راااائعا

بداية الشوط الثاني

دخول هودسون أودوي وجورجينيو بدلا من كوفاسيتش وفيرنر

نهاية الشوط الأول

ق.45 جوووووول تشاكا يسجل الثاني لـ أرسنال من ركلة حرة رائعة

ق.35 جووووووول أول لـ أرسنال بواسطة أليكساندر لاكازيت

ق.33 كييران تييرني يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة ريز جيمس

ق.25 هجوم خطير من أرسنال بعد انطلاق بيليرين من الجهة اليمنى قبل أن يرسل عرضية إلى الشاب رو سميث، لكن الأخير وصل متأخرا ولم يسجلها

ق.13 ميسون ماونت ينفذ ركلة حرة مباشرة تلامس القائم الأيسر لـ أرسنال وتخرج من الملعب

ق.1 تهديد في الثانية 32 بعد عرضية بيليرين وتسديدة مارتينيلي التي تمر جانبية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل