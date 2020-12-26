تشكيل الدربي – النني أساسي وأوباميانج احتياطي في أرسنال.. وأبراهام وفيرنر يقودان هجوم تشيلسي

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، بلاعبه المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لمواجهة تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويجوار النني في خط الوسط، السويسري جرانيت تشاكا، كما يظهر الشاب إيميل سميث رو.

وقرر أرتيتا إبقاء القائد بيير إيمريك أوباميانج على مقاعد البدلاء، أمر ينطبق أيضا على نيكولاس بيبي وداني سيبايوس.

في المقابل، واصل فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي الاعتماد على طريقة 4-3-3 مع التعويل على تامي أبراهام في خط الهجوم إلى جوار تيمو فيرنر.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: روب هولدينج – بابلو ماري – كييران تييرني

الوسط: هيكتور بيليرين – محمد النني – جرانيت تشاكا – إيميل سميث رو – بوكايو ساكا

الهجوم: جابرييل مارتينيلي – أليكساندر لاكازيت

دكة البدلاء: رونار أليكس رونارسون – سيدريك سواريس – شكودران موستافي – أينسلي ميتلاند نايلز – داني سيبايوس – جو ويلوك – نيكولاس بيبي – إدي نكيتياه – بيير إيمريك أوباميانج

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ريز جيمس – كيرت زوما - تياجو سيلفا – بن تشيلويل

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – نجولو كانتي – ميسون ماونت

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – تامي أبراهام – تيمو فيرنر

دكة البدلاء: كيبا أريزابالاجا – سيزار أزبليكويتا – أنطونيو روديجير – إيمرسون بالميري – جورجينيو – بيلي جيلمور – كاي هافيرتس – كالوم هودسون أودوي – أوليفييه جيرو