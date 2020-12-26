ميسي: جوارديولا ولويس إنريكي هما الأفضل في مسيرتي

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 17:25

كتب : FilGoal

جوارديولا - ميسي

كشف ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن أفضل من عمل معه تدريبيا خلال مسيرته الأسطورية.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وصرّح ميسي: "بيب يمتلك شيئا مميزا، يدفعك إلى رؤية الأمور بطريقة مختلفة بأسلوبه للإعداد للمباريات دفاعيًا وهجوميًا، كان يخبرنا عن مفاتيح المباراة بالتحديد وكيف لنا أن نهاجم حتى نفوز".

وأضاف عبر محطة "لا سيكستا" الإسبانية: "قضيت وقتا طويلا مع جوارديولا ولويس إنريكي، إنهما الأفضل في مسيرتي، معهما نضجت كرويًا وتكتيكيًا وتعلمت الكثير".

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وتابع بشأن المشاكل التي أحاطت بوضعه مطلع الموسم: "أنا بخير اليوم، صحيح أنني مررت بوقتٍ صعب في الصيف، وبسبب ما حدث في نهاية الموسم الماضي، والفاكس بعدها وكل ذلك".

وأتم: "اليوم أنا بخير، أريد القتال للفوز بكل شيء، أشعر بالشغف، أدرك أن النادي يمر بفترة معقدة، لكني أمتلك الرغبة في الفوز".

وتدرّب ميسي تحت قيادة جوارديولا لأربعة مواسم بين 2008 و2012، قبل أن يعمل تحت إشراف لويس إنريكي لثلاثة مواسم من 2014 حتى 2017.

وتُبَث المقابلة الكاملة مع ميسي مساء الأحد، بعد أن نشرت منها المحطة مقاطع ترويجية صغيرة.

برشلونة ميسي
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