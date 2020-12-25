خبر في الجول - الأهلي على وشك الاتفاق لضم سيرينو.. وكودوجو خارج الحسابات

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 22:55

كتب : أحمد الخولي

جاستون سيرينو لاعب صنداونز

يقترب الأهلي أكثر من أي وقت مضى من ضم الأوروجوياني جاستون سيرينو من صفوف صنداونز الجنوب إفريقي، فيما خرج التوجولي لابا كودوجو من الحسابات، حسبما علم FilGoal.com.

وبات الأهلي على وشك التوصل لاتفاق نهائي مع النادي الجنوب إفريقي لضم صانع الألعاب الأوروجوياني.

وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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وفي الوقت ذاته خرج التوجولي لابا كودوجو من حسابات الأهلي بسبب مطالب اللاعب المالية المرتفعة.

ويحصل مهاجم العين الإماراتي على مليوني يورو سنويا بالإضافات لإمتيازات أخرى.

كما علم FilGoal.com أيضا أن بيتسو موسيماني المدير الفني وضع سيرينو هدفا أساسيا لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية على حساب أي لاعب آخر لما يمثله من تطوير لطرق لعب الأهلي.

وكانت صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية قد كشفت عن عقد مسؤولو نادي صن داونز جلسة "حاسمة" مع سيرينو بعد نهاية العطلة التي تنتهي في الـ 27 من الشهر الحالي، وفقا للصحيفة الجنوب إفريقية.

في الموسم الماضي لعب سيرينو مع صنداونز 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 13 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

الأهلي جاستون سيرينو لابا كودوجو في الدوري
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