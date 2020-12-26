لا فائز اليوم.. ليستر ومانشستر يتعادلان لمصلحة ليفربول

لا فائز اليوم.. مانشستر يونايتد وليستر سيتي تعادلان، والمستفيد الأول هو ليفربول صاحب الصدارة.

تعادل ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق على ملعب (كينج باور ستاديوم)، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

سجل ماركوس راشفورد وبورنو فيرنانديز هدفا مانشستر يونايتد، فيما سجل هارفي بارنيز وجيمي فاردي هدفا ليستر سيتي.

التعادل رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ28 في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ27 في المركز الثالث.





















التشكيل

بدأ أنتوني مارسيال كمهاجم صريح في تشكيل سولشاير لمانشستر يونايتد، فيما تواجد فيكتور ليندلوف كظهير أيمن.

في المقابل، بدأ جيمي فاردي كأساسي في هجوم ليستر سيتي، وتواجد كاستاني كأساسي في الدفاع.

📋 راشفورد ومارسيال يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام ليستر 🔴💥 pic.twitter.com/NYqu0PRM3f — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 26, 2020

وصف المباراة

بداية الخطورة كانت في الدقيقة الثانية سريعا. عرضية من برونو فيرنانديز، قابلها راشفورد برأسية فوق المرمى بقليل.

في المقابل رد ليستر سيتي في الدقيقة الثامنة حين قطع مارك ألبرايتون تمريرة خاطئة من دي خيا وحاول تمريرها إلى جيمي فاردي، لكن الدفاع شتتها سريعا.

هدفان متتاليان

مانشستر يونايتد تقدم في الدقيقة الـ23. تمريرة من برونو فيرنانديز وهو ساقط على الأرض، وإلى ماركوس راشفورد الذي لم يتوان في إسكانها الشباك.

الهدف هو الخمسين لـ ماركوس راشفورد بقميص مانشستر يونايتد في 156 مباراة خاضهم في الدوري الإنجليزي.

📊 ماركوس راشفورد وصل الآن لهدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز في 156 مباراة في البطولة.🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/WTNuwCA6ts — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 26, 2020

ليستر سيتي رد سريعا وأدرك التعادل في الدقيقة الـ31. هارفي بارنيز سدد بيسراه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين دي خيا مسجلا التعادل.

السيطرة هنا عادت لمانشستر يونايتد. لوك شو أرسل عرضية في الدقيقة الـ37، قابلها برونو فيرنانديز برأسية فوق المرمى بقليل.

الشوط الثاني

بول بوجبا شارك في الدقيقة الـ54 بدلا من دانيال جيمس.

وفي الدقيقة الـ59 انفرد ماركوس راشفورد تماما بمرمى ليستر سيتي، لكنه سدد وتصدى لها كاسبر شمايكل ببراعة.

ثاني تبديلات مانشستر يونايتد كانت اضطرارية في الدقيقة الـ65 بدخول أكسيل توانزيبي بدلا من المصاب ليندلوف.

بديلان ناجحان

سولشاير لجأ أخيرا إلى إيديسون كافاني في الدقيقة الـ75، فشارك بدلا من أنتوني مارسيال.

وفي الدقيقة الـ78 وبظهور كافاني الأول، مرر الكرة إلى برونو فيرنانديز، والبرتغالي انفرد وسجل الثاني على يمين كاسبر شمايكل.

براندان رودجرز رد بدخول أيوزي بيريز في الدقيقة الـ81 بدلا من مارك ألبرايتون.

وفي الدقيقة الـ85 أدرك جيمي فاردي التعادل. عرضية من أيوزي بيريز، قابلها فاردي بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا التعادل.

ليستر سيتي أهدر الفوز المحقق في الدقيقة الـ92 بعد كرة ثابتة أبعدها بول بوجبا، وقابلها كاستاني بتصويبة، وتابعها أيوزي بيريز بلمسة من داخل الست ياردات، لكن بجانب القائم بقليل، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ28 في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ27 في المركز الثالث.