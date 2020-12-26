مصدر من اتحاد السلة يوضح لـ في الجول موقف المسابقات المحلية بعد قرار الأولمبية

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 16:01

كتب : هاني العوضي

أليكس يونج - الأهلي - الزمالك - كرة سلة

أوضح الاتحاد المصري لكرة السلة، موقف المسابقات المحلية للعبة بعد قرار اللجنة الأولمبية.

قررت اللجنة الأوليمبية المصرية تعليق كافة البطولات التي تقام بالصالات المغلقة لحين إشعار آخر بسبب ارتفاع عدد حالات كورونا في مصر، ما عدا المقانة بنظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعاً بشكل دورى للحد من فرص انتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر داخل اتحاد السلة لـFilGoal.com: "تواجد الفرق بالوقت الحالي في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية يعتبر تطبيقا لنظام الكبسولة المغلقة، وبالتالي فبيان الأولمبية بالإلغاء لا ينطبق علينا".

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وأضاف "سنجري مسحة طبية اليوم السبت للاعبي الفرق، ثم ستقام المباريات غدا بشكل طبيعي".

المصدر أتبع "اليوم أقيمت مباريات المرتبط لأن وقت صدور البيان كانت المباريات قد بدأت بالفعل، لكن ومن الغد سنسير وفقا لما ورد بالبيان".

وعن بطولة دوري السوبر قال المصدر "بالتأكيد سنؤجل إعلان جدول مباريات المسابقة لحين الوصول للصياغة النهائية التي ستمكننا من مراعاة الشروط الجديدة مع إقامة البطولة".

الأهلي سيلاقي الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري المرتبط لموسم 2020/2021، فيما يلعب سموحة وسبورتنج في نصف النهائي الثاني.

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