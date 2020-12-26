جوارديولا: فودين سيصل إلى مستوى آخر حين يتعلم "الإبطاء"

وصف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي لاعبه فيل فودين بأكثر لاعب مذهل رأه في مثل سنه.

فيل فودين البالغ 20 عاما شارك في 17 مباراة هذا الموسم فسجل 5 أهداف وصنع 4.

بيب تحدث عن لاعبه الإنجليزي قبل لقاء نيوكاسل يونايتد: "اللاعبون الشباب لديهم طاقة مذهلة، لكن في القرار النهائي أو التمريرة الحاسمة عليهم التباطؤ، يمتلك طاقة تجعله يريد التغلب على العالم وأن يصبح هاما".

وأضاف "هذا طبيعي، لكن تحتاج للخبرة من أجل أن تصبح هادئا، هو يلعب كرة القدم بنفس الإيقاع وكرة القدم تحتاج لأكثر من إيقاع، أحيانا عليك أن تمشي وأحيانا لا وأحيانا أن تغير إيقاعك".

وأكمل "عليه أن يتفهم ذلك، لكن تلك ليست خبرة، وهو لاعب يمتلك إمكانات مذهلة وسوف نتحلى بالصبر، ليس سهلا أن يبرز لاعبا شابا في نادٍ مثل هذا، وأن يلعب مباريات هامة ومع المنتخب الوطني".

وأردف "ستكون هناك لحظة سيبطئ فيها، تلك عملية طبيعية لكل اللاعبين الشباب، علينا أن نكون صبورين".

وأتم "كل مرة مع الصبر والرغبة في أن يكون لاعبا أفضل ستحصل على الأفضل دون شك، أعلم أننا علينا نستطيع الوثوق به والاعتماد عليه طيلة الوقت".