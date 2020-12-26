أرتيتا: الفوز على تشيلسي أفضل دواء لمعاناتنا

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 11:30

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

يتمنى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن تكون مواجهة تشيلسي الصعبة يوم السبت بداية جديدة لفريقه الذي عانى في المباريات الأخيرة ولم يفز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1 نوفمبر الماضي.

وقال الإسباني في مؤتمر صحفي:"في الوقت الراهن لتحافظ على وحدة الفريق عليك أن تبذل طاقة كبيرة لأنك تخسر مباريات. عليك أن تجعل اللاعبين إيجابيين، وألا يلوموا بعضهم البعض حين لا تسير الأمور على ما يرام".

وواصل "اللاعبون يحاولون بشدة الحفاظ على معنوياتهم حتى لا نفقد ما بنيناه، لكن هذا يتطلب جهدا كبيرا لأننا خسرنا مباريات عديدة. كل مباراة تمثل عبئا كبيرا على أكتافنا، خيبة أمل كبيرة والناس يعانون. مجروحون ونعاني وعلينا أن نعود وأن نؤمن بأنفسنا مجددا وأن نشحن اللاعبين، وهم متحمسون فعلا للمباراة".

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وأتم "أفضل دواء، أفضل من أي شيء قد يحدث خارج حدود الفريق، هو أن نفوز على تشيلسي".

منذ الفوز الهام على مانشستر يونايتد في بداية نوفمبر الماضي خاض أرسنال 7 مباريات في الدوري، لم يفز في أي منها وخسر 5 مرات.

ليتقهقر الفريق للمرتبة للمركز 15 ويبتعد بأربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وودع أرسنال كأس الرابطة الإنجليزية من الدور ربع النهائي بعد الخسارة ضد مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 يوم الثلاثاء.

يأمل أن يكون الدربي ضد تشيلسي انتفاضة للفريق من أجل إنقاذ الموسم.

أرسنال أرتيتا
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