خالد عيد يكشف معاناته مع كورونا "أرجوكم لا تستهينوا"

وجه خالد عيد مدرب غزل المحلة، رسالة تحذيرية للناس حول فيروس كورونا بعد شفاءه.

خالد عيد عاد لقيادة غزل المحلة من الملعب بعد غياب في أول 3 مباريات من الدوري بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال خالد عيد في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "كورونا ليست مثل دور البرد أبدا".

وأوضح "تعرضت لوعكة صحية فذهبت للكشف، وأثبتت الأشعة إصابتي بـ كورونا. حالتي لم تكن مستقرة يوميا لمدة 15 يوما، لذلك لا بد أن تحرص الناس على إجراءات التباعد والوقاية لأن الأمر صعب فعلا".

وعن غزل المحلة، قال خالد عيد "تعاقدنا مع لاعبين جيدين ومناسبين لأسلوبنا، لكننا لم نقم بتدعيمات على نفس مستوى البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا".

وأتم "بالتأكيد نحتاج لبعض التدعيمات في يناير لتقوية الفريق أكثر، لأن الدوري هذا الموسم صعب جدا".

غزل المحلة فاز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف أمس الجمعة. فوز هو الأول لزعيم الفلاحين في الدوري المصري الممتاز منذ عام 2014، وفي أول مباراة لهم على ملعبهم هذا الموسم.