مواعيد مباريات السبت 26 ديسمبر.. قمتان في إنجلترا وحجازي يتحدى الزعيم

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 10:13

كتب : FilGoal

حجازي - اتحاد جدة

في الثانية والنصف عصر اليوم السبت يلعب ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وتنقل قناة beIN 1 المباراة.

وفي السابعة والنصف مساء تجري قمة أخرى في البطولة تجمع بين أرسنال وتشيلسي وتنقلها القناة ذاتها.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراتي الدوري المصري، الأولى بين الإنتاج الحربي والمقاولون العرب (5 مساء)، والثانية بين مصر المقاصة والمصري (7:30 مساء).

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وفي الدوري السعودي يلعب رفاق أحمد حجازي ضد الزعيم، الهلال يتحدى ضيفه الاتحاد الساعة 6:50 مساء وتنقل قناة السعودية الرياضية 1 المواجهة.

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الدوري الإنجليزي الدوري المصري أحمد حجازي
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