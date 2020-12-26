محمد بسام: لحظة سرحان تسببت في هدف المحلة.. والمباراة أقيمت دون تقنية الفيديو

أوضح محمد بسام حارس طلائع الجيش أن "لحظة سرحان" تسببت في خسارة الفريق أمام غزل المحلة في الدوري، وأن المباراة أقيمت دون تقنية الفيديو.

بسام قال لقناة أون تايم سبورتس: "لحظة سرحان تسببت في هدف الفوز غزل المحلة، لكن الكرة كلها لم تدخل المرمى".

وأضاف "المباراة لم يتواجد بها تقنية الفيديو، كنا سنلعب المباراة لو أخبرنا الحكم بعدم وجود التقنية في بداية اللقاء".

وأردف "كما أن خط المرمى بين الخشبات الثلاث أرفع من الخط بأكمله".

وشدد على أسباب تراجع الأداء، قائلا: "مع بداية الدوري أصيب 7-8 لاعبين بفيروس كورونا، ومعظمهم من الأسماء الأساسية وهو ما أثر على أداء الفريق، مهند لاشين وأحمد زولا وإسلام جمال وخالد سطوحي وعلي الفيل وإسلام محارب مصابون وهو ما تسبب في تراجع الأداء ومع عودتهم سنقدم أداءً جيدا".

وأتم "ليس سهلا أن أترك النادي في منتصف الموسم، سأكمل مع طلائع الجيش لنهاية الموسم وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

وسجل أحمد الشيخ أولا لغزل المحلة، قبل أن يدرك عمرو جمال التعادل لطلائع الجيش. وفي الشوط الثاني، سجل محمد سامي هدفا قاتلا في الوقت الضائع، ليحسم الفوز للغزل.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة الخامسة مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة في المركز الـ16.

الفوز هو الأول لغزل المحلة هذا الموسم في الدوري، والأول لهم في بطولة الدوري الممتاز منذ 2497 يوما، إذ كان الفوز الأخير على حساب الإنتاج الحربي يوم 24 فبراير 2014 بهدف أحمد حسن "دروجبا"، قبل أن يفشلوا في تسجيل أي فوز في آخر ظهور لهم بالمسابقة طيلة موسم 2015/2016.