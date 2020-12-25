الشيشيني: لا أعلم سبب طردي أمام الجونة.. الحكم أمسكني من يدي

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 23:40

كتب : FilGoal

سامي الشيشيني - الزمالك

تعجّب سامي الشيشيني المدير الفني لـ أسوان، من طرده خلال مباراة فريقه أمام الجونة.

أسوان تلقى هزيمة جديدة وسقط بهدف دون رد أمام الجونة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وعلّق الشيشيني على تلقيه بطاقة حمراء في المباراة: "لا أصدق أنني طُردت حتى بعد عودتي إلى منزلي، ولا أعرف سبب طردي".

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وتابع عبر أون تايم سبورتس 2: "العام الماضي طُردت أمام الإسماعيلي وأنا مقتنع بذلك القرار، لكني اليوم لم أعترض على الحكم حتى يطردني".

وأكمل: "ما حدث أن الكرة خرجت والحكم احتسبها رمية تماس للجونة، فقلت له إن رمية التماس لنا نحن، كانت اللقطة واضحة أمام الحكم، فحضر إليّ الحكم لتهدئتي وقال لي أنت لست صغيرا ولا تعترض، وأمسكني من يدي".

وأوضح: "بعدما هدأت، وجدته يشهر بطاقة صفراء في وجهي، فجذبت يدي من يده بغضب وأدرت له ظهري ومشيت، فقام بطردي".

وشدد: "كان هذا اعتراضي الأول في المباراة".

وأتم: "تقديم التماس؟ لمن؟ وماذا فعلت أنا؟ لو ارتكبت خطأ لن أخجل".

وتحوّل الشيشيني للتعليق على تصريحاته السابقة بعد حصد 6 نقاط بأن فريقه "غير مرشح" وتشديده على ألا "يحلم اللاعبين".

وعما إذا كانت تلك التصريحات قد أحبطت لاعبيه، أوضح: "هذا كلامي في الإعلام، لكن كلامي معهم في الغرف المغلقة يكون مختلفا، أعاملهم كلاعبين عظماء".

وأضاف: "ميزانية شراء لاعبي أسوان مطلع الموسم لم تتجاوز 14 مليون جنيه، وهذا مبلغ أقل بكثير من مبالغ شراء أندية صاعدة".

وعن إمكانية استعارة لاعبين من الأهلي والزمالك في الشتاء: "بالتأكيد لا، هذا مستحيل، كم يتقاضى هؤلاء اللاعبون في أنديتهم حتى نستطيع تحمل رواتبهم؟ نحن نشتري اللاعبين المنتهية عقودهم فقط".

ورفع الجونة رصيده إلى 8 نقاط ليرتقي مؤقتا لصدارة ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن الأهلي وسيراميكا وأسوان، وتراجع الأخير للمركز الرابع.

أسوان في الدوري الدوري المصري
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