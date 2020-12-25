الجونة يتصدر الدوري ويكرس عقدته لـ أسوان بضربة الهداف بواليا

كرس الجونة عقدته لأسوان بالفوز عليه مجددا يوم الجمعة بهدف والتر بواليا في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق المدرب رضا شحاتة فوزه الثاني تواليا في الدوري، بينما خسر أسوان مرة أخرى بعد سقوطه ضد المصري في الجولة الماضية.

وحقق الجونة فوزه الخامس على أسوان، الفريق الذي لم يستطع أبدا التفوق على الأول في 7 مواجهات سابقة.

ورفع الجونة رصيده إلى 8 نقاط ليرتقي مؤقتا لصدارة ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن الأهلي وسيراميكا وأسوان، وتراجع الأخير للمركز الرابع.

إنقاذ وطرد

بدأ الضيوف المباراة بقوة أملا في مباغتة مبكرة لمرمى أسوان وفي الدقيقة 11 أنقذ محمد جابر الفريق الجنوبي من هدف محقق بعدما أبعد الكرة من على خط مرماه إثر تسديدة الخطير والتر بواليا الزامبي.

واستمر الجونة مسيطرا على المواجهة في ملعب بتروسبورت خلال أول 20 دقيقة.

وبعد التوقف لشرب مياه في الدقيقة 30 انتفض أسوان وهاجم بشراسة لكن دون تهديد كبير لمرمى الحارس إسلام طارق.

واضطر أسوان لإكمال المباراة دون مدربه سامي الشيشيني الذي نال بطاقة حمراء في الدقيقة 37، وجهها له الحكم طارق مجدي بعد اعتراض شديد من المدافع الأسبق للزمالك على احتساب رمية تماس للجونة.

وهو طرد سيحرم الشيشيني من دكة أسوان يوم الثلاثاء المقبل ضد ضيفه الإسماعيلي في الجولة الخامسة.

ضربة مبكرة

وبدأ الشوط الثاني متكافئا بين الفريقين وكاد أسوان يقتنص الأسبقية إلا أن القائم تصدى لتسديدة أحمد أوكا في الدقيقة 50.

واخترق الجونة دفاع منافسه وانطلق ألان كيامبادي صوب المرمى ليمرر إلى زميله بواليا الذي سدد بسهولة في الشباك معلنا تقدم فريقه في الدقيقة 56.

ورفع بواليا (25 عاما) رصيده إلى 3 أهداف من الموسم الحالي للدوري لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين.

وزادت الثغرات في دفاع أسوان وكاد الجونة يحكم قبضته أكثر على المباراة لولا أن إسلام رشدي سدد الكرة خارج المرمى ليهدر فرصة هائلة في الدقيقة 64 إثر تمريرة بواليا.

وكثرت الالتحامات البدنية في المباراة، التي أشهر فيها الحكم البطاقة الصفراء لثلاثة لاعبين في كل ناد وبطاقتين حمراوين، وازدادت توترا مع محاولات أسوان إدراك التعادل.

وحاول محمد جابر منع الكرة من الوصول لبواليا فلمسها بيده ليحتسب الحكم ركلة حرة للجونة ويشهر البطاقة الصفراء الثانية لمدافع أسوان الذي غادر الملعب مطرودا في الدقيقة 92.

وفي الدقيقة 94 كاد يتلقى أسوان رصاصة الرحمة لكن القائم تصدى لتسديدة رائعة من كيامبادي إثر ركلة حرة.

وصمد رفاق بواليا واقتنصوا فوزا غاليا وضعهم على قمة ترتيب البطولة.

ويستضيف أسوان فريق الإسماعيلي يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة، بينما يلعب الجونة يوم الأربعاء ضد ضيفه مصر المقاصة.