أيمن يونس: وزير الرياضة تحدث مع ساسي لشكره.. وجديد موقفه من التجديد

تحدث أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة في نادي الزمالك عن مقابلة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مع فرجاني ساسي نجم الفريق.

وقال أيمن يونس: "وزير الرياضة كان يريد شكر ساسي على الموقف الذي فعله مع منتخب الشباب في تونس".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الزمالك "ساسي دفع مبلغا من جيبه للمنتخب، ولم يرغب في الحصول عليه قبل أن يحصل عليه من اتحاد الكرة بالفعل، فلا تريدون من الوزير أن يشكره على ذلك؟".

وأردف "ومن الطبيعي أن يتحدث معه عن الزمالك، ولكن الموضوع الأساسي كان عما فعله مع منتخب الشباب".

وعن ملف التجديد للنجم التونسي، أشار أيمن يونس إلى "ساسي حبه وتقديره لمصر كبير جدا، ومن حقه المطالبة بمستحقاته المتأخرة".

وكشف "ساسي لم يحصل منذ فترة طويلة على مستحقاته، ولذلك من الطبيعي أن يطلب حقه".

وأشار "طارق حشيش (المستشار المالي في الزمالك) وعد بتوفير جزء من مستحقات ساسي خلال هذا الأسبوع".