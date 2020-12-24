وزير الرياضة: لم أجلس مع ساسي لإقناعه بالتجديد ولكن لطمأنته بشأن الزمالك

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مقابلته لفرجاني ساسي لاعب الزمالك لطمأنته بشأن حال النادي بعد رحيل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

ونفى وزير الرياضة فكرة الحديث مع اللاعب من أجل إقناعه بالبقاء مع الفريق من عدمه.

وقال أشرف صبحي عبر قناة إم بي سي مصر: "لا نسعى لإقناع اللاعب للبقاء، من البداية قلنا أننا داعمين للمؤسسة والكيان".

وأوضح "الحقيقة أن اللجنة تواصلت معنا لطمأنة اللاعب بشأن النادي، وهذه المرة الثانية تواصلنا سابقا وقت مجلس الإدارة السابق".

وأضاف "أبلغوني في النادي أنه طلب مقابلتي للاطمئنان على مصير النادي ورحبت بذلك وباب الوزارة مفتوح أمام الجميع".

وكشف صبحي "أبلغته أن البلد بخير ونرحب به وجميع المحترفين في الزمالك والأهلي وأي فريق".

وأتم تصريحاته "ندعم المؤسسة في كل الأحوال، هذا ليس دورنا ولكن عندما يطلب منا لا توجد لدينا مشكلة، عملنا في النور".