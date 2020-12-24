وزير الرياضة: لم أجلس مع ساسي لإقناعه بالتجديد ولكن لطمأنته بشأن الزمالك

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 23:35

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف فرجاني ساسي في الرجاء

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مقابلته لفرجاني ساسي لاعب الزمالك لطمأنته بشأن حال النادي بعد رحيل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

ونفى وزير الرياضة فكرة الحديث مع اللاعب من أجل إقناعه بالبقاء مع الفريق من عدمه.

وقال أشرف صبحي عبر قناة إم بي سي مصر: "لا نسعى لإقناع اللاعب للبقاء، من البداية قلنا أننا داعمين للمؤسسة والكيان".

أخبار متعلقة
طبيب الزمالك يكشف جديد حالة طارق حامد ومحمود علاء سامي: استبدال القمة بمواجهة الزمالك قرار ظالم لسموحة مران الزمالك – تدريبات استشفائية لـ عبد الشافي وجمعة.. وراحة لـ مصطفى محمد الزمالك: المفاوضات مع أوباما تسير بصورة جيدة.. لا يمكن التفريط فيه

وأوضح "الحقيقة أن اللجنة تواصلت معنا لطمأنة اللاعب بشأن النادي، وهذه المرة الثانية تواصلنا سابقا وقت مجلس الإدارة السابق".

وأضاف "أبلغوني في النادي أنه طلب مقابلتي للاطمئنان على مصير النادي ورحبت بذلك وباب الوزارة مفتوح أمام الجميع".

وكشف صبحي "أبلغته أن البلد بخير ونرحب به وجميع المحترفين في الزمالك والأهلي وأي فريق".

وأتم تصريحاته "ندعم المؤسسة في كل الأحوال، هذا ليس دورنا ولكن عندما يطلب منا لا توجد لدينا مشكلة، عملنا في النور".

الزمالك فرجاني ساسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: المفاوضات مع أوباما لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.. ونُجهز العقود لـ ساسي 12 دقيقة | مصر
وزير الرياضة: لم أجلس مع ساسي لإقناعه بالتجديد ولكن لطمأنته بشأن الزمالك 28 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يودّع توخيل رغم عدم إقالته رسميا حتى اللحظة 32 دقيقة | الدوري الفرنسي
ذا أثليتك يجيب في تقرير مطول: لماذا رحل توخيل ويريد سان جيرمان التعاقد مع بوكيتينو 46 دقيقة | الدوري الفرنسي
طبيب الزمالك يكشف جديد حالة طارق حامد ومحمود علاء 49 دقيقة | مصر
تقرير: إريكسن ينضم إلى سان جيرمان إذا تولى بوكيتينو قيادة الفريق ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية – أبو العينين شحاتة يستقيل من تدريب جمهورية شبين ساعة | مصر
محمد وهبة يقود الإسماعيلي أمام البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 4 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر
قد ينال إعجابك