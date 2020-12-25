صبحي: الإسماعيلي لا يخشى أحدا.. كل الاحترام للحكام لكن نريد حقنا

أبدى محمد صبحي قائد الإسماعيلي، استيائه من القرارات التحكيمية في مباريات فريقه الأخيرة.

الإسماعيلي واصل إهدار النقاط واكتفى بالتعادل 0-0 أمام ضيفه البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وصرّح صبحي بعد المباراة: "مستوانا جيد ويرتفع من مباراة للأخرى، لكن غاب عنا التوفيق اليوم كما غاب عنا أمام الإنتاج الحربي".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس: "نحترم التحكيم لكننا نادي الإسماعيلي، لن يخيفنا أحد في ملعبنا، أنا قائد الفريق ومن حقي التحدث مع الحكم طالما تم ذلك بأدب".

وتابع: "كنا نستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الإنتاج الحربي أثناء تقدمنا 2-1".

وأكمل: "واليوم سجلنا هدفا واضحا، لا أعلم كيف تُتخَذ القرارات".

وواصل: "أطالب جماهير الإسماعيلي بالوقوف إلى جانبي وإلى جانب الفريق، نمتلك لاعبين جيدين، لا يجب أن يتم تقطيعهم أو هدم الفريق".

وأوضح: "أتحدث مع اللاعبين عن ضرورة الفصل بينم ما يحدث في النادي وأرض الملعب، هناك سوء توفيق يواجهنا من تغيير مدربين، وهذه أمور إدارية".

وأتم: "نثق في المدرب محمد وهبة، والإدارة تثق فينا".

محمد صبحي: "نحترم التحكيم لكن إحنا الإسماعيلي محدش يخوفنا في الملعب.. واحنا عايزين حقنا بس"#ستاد_مصر#ONTime_Sports pic.twitter.com/YDFas0ZlOW — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 25, 2020

وألغى الحكم هدفا لـ مروان الصحراوي لاعب الإسماعيلي بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى 3 نقاط في المركز 13 بعد 3 تعادلات وهزيمة دون أي انتصار حتى اللحظة.

فيما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس من تعادلين وفوز وهزيمة.

ليعجز الإسماعيلي عن التسجيل خلال مباراة على ملعبه ضمن منافسات الدوري المصري لأول مرة منذ هزيمته 0-1 أمام الأهلي يوم 19 ديسمبر 2019، أي قبل أكثر من عام.

ومع الأخذ في الاعتبار أن الهزيمة أمام الأهلي كانت على استاد المكس، فبالرجوع أكثر إلى الوراء، سنصل إلى 18 أكتوبر 2019 يوم هزيمة الدراويش أمام حرس الحدود بهدف نظيف، لتكون تلك المرة الأخيرة التي عجز فيها عن التسجيل في استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الدوري.

وأشرف على قيادة الإسماعيلي في المباراة، محمد وهبة، بعد الرحيل المفاجئ لمديره الفني طلعت يوسف يوم أمس عقب 24 ساعة من توليه المهمة خلفا لـ ريكاردو المقال بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام الجونة.