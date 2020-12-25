مؤتمر أنشيلوتي: بدون ريتشارلسون سيكون الأمر صعبا.. ورودريجيز لن يكون متاحا لعدة مباريات

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 22:40

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - إيفرتون

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ إيفرتون الإنجليزي تواصل غياب جيمس رودريجيز واحتمالية غياب البرازيلي ريتشارلسون.

ويستعد إيفرتون لمواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "جيمس لن يكون متاحا وسيغيب في المباريات القليلة المقبلة".

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صانع الألعاب الكولومبي يعاني من مشكلة في الركبة غاب بسببها عن المباريات الـ 6 الأخيرة للتوفيز.

بينما قد تتواصل متاعب الفريق بغياب ريتشارلسون بعدما خرج من مواجهة مانشستر يونايتد متأثرا بإصابته في الرأس عقب التدخل القوي مع إريك بايلي.

وواصل "بدون ريتشارلسون سيكون الأمر صعبا، إذ عانى من ارتجاج في المخ سيخرج من المباراة، علينا أن نتبع البروتكول الطبي".

وأردف "سيكون علينا إيجاد البديل أفضل، إذ لم يشارك ستكون فرصة رائعة لمن لا يشاركون كثيرا للظهور في المباراة وإظهار قدراتهم".

إيفرتون يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.

كارلو أنشيلوتي إيفرتون الدوري الإنجليزي
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