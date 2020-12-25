مدرب المحلة باكيًا: تمنيت التواجد مع الفريق منذ بداية الدوري

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 19:45

كتب : FilGoal

الأهلي - طنطا - خالد عيد

أبدى خالد عيد المدير الفني لـ غزل المحلة، تأثره بعد الفوز الأول لفريقه هذا الموسم، الذي تحقق على حساب طلائع الجيش.

غزل المحلة تغلب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت القاتل، بالجولة الرابعة من الدوري المصري.

وصرّح عيد بعد المباراة الأولى له هذا الموسم من أرض الملعب بعد تعافيه من فيروس كورونا: "أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي".

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وتابع عبر أون تايم سبورتس: "لاعبونا قد لا يكونوا مشهورين، لكني أمتلك ثقة كبيرة في إمكانياتهم وراهنت عليهم".

وأكمل: "لا أحب اللعب الدفاع، أنا مدرب هجومي وأهدرنا اليوم الكثير من الفرص".

وواصل: "يجب أن نتحسّن وأن نستعد جيدا لمباراة المصري المقبلة".

وبرر تأثره: "أبكي لأسباب كثيرة، كنت أتمنى التواجد مع الفريق منذ بداية الدوري".

وأتم: "فضل من ربنا إني واقف على رجلي حتى الآن".

وسجل أحمد الشيخ أولا لغزل المحلة، قبل أن يدرك عمرو جمال التعادل لطلائع الجيش. وفي الشوط الثاني، سجل محمد سامي هدفا قاتلا في الوقت الضائع، ليحسم الفوز للغزل.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة الخامسة مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة في المركز الـ16.

الفوز هو الأول لغزل المحلة هذا الموسم في الدوري، والأول لهم في بطولة الدوري الممتاز منذ 2497 يوما، إذ كان الفوز الأخير على حساب الإنتاج الحربي يوم 24 فبراير 2014 بهدف أحمد حسن "دروجبا"، قبل أن يفشلوا في تسجيل أي فوز في آخر ظهور لهم بالمسابقة طيلة موسم 2015/2016.

غزل المحلة في الدوري الدوري المصري
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