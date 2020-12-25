في عودة ليالي الممتاز لـ المحلة بعد 1656 يوما.. الغزل يسجل انتصارا تاريخيا على الطلائع بهدف مثير

بعد غياب 1656 يوما، عادت ليالي الدوري الممتاز لملعب غزل المحلة، وكانت العودة رائعة للمحلاوية بانتصار قاتل في الوقت الضائع.

فاز غزل المحلة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

سجل أحمد الشيخ أولا لغزل المحلة، قبل أن يدرك عمرو جمال التعادل لطلائع الجيش. وفي الشوط الثاني، سجل محمد سامي هدفا قاتلا في الوقت الضائع، ليحسم الفوز للغزل.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة الخامسة مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة في المركز الـ16.

الفوز هو الأول لغزل المحلة هذا الموسم في الدوري، والأول لهم في بطولة الدوري الممتاز منذ 2497 يوما، إذ كان الفوز الأخير على حساب الإنتاج الحربي يوم 24 فبراير 2014 بهدف أحمد حسن "دروجبا"، قبل أن يفشلوا في تسجيل أي فوز في آخر ظهور لهم بالمسابقة طيلة موسم 2015/2016.

التشكيل

عاد خالد عيد لدكة بدلاء غزل المحلة بعد غياب لثلاث مباريات بسبب حالته الصحية، كان فيهم طارق غيدة المدرب العام قائدا للفريق من خارج الخطوط.

خالد عيد اختار استمرار عمرو شعبان في حراسة المرمى للمباراة الثانية على التوالي، فيما قاد إيدو موزيس هجوم زعيم الفلاحين.

في المقابل، تواجد عمرو جمال وناصر منسي في هجوم طارق العشري لتشكيل طلائع الجيش.

وصف المباراة

الساعة الخامسة مساء. دقت ساعة ملعب المحلة التاريخية، إعلانا بعودة الحياة لملعب كان ممنوعا من استضافة المباريات منذ بداية المسابقة بسبب الاشتراطات الأمنية.

لاعبو الفريقين لم ينسوا تخليد روح محمد فايز أسطورة غزل المحلة بدقيقة حداد، وذلك بعد وفاته قبل أيام.

وبدأت المباراة..

بداية الخطورة كانت للضيوف في الدقيقة الرابعة. أحمد سمير تبادل الكرة مع ناصر منسي، ثم سدد سمير الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس عمرو شعبان تصدى للكرة على مرتين.

هدف أول

وفي الدقيقة التاسعة كان الرد محلاوية. هاني عادل اخترق على الجهة اليمنى، ثم أرسل عرضية أرضية مرت من إيدو موزيس وأبعدها محمد بسام عن مرماه، لكن أحمد الشيخ تابعها في المرمى الخالي مسجلا هدف المحلة الأول.

الهدف هو الأول لغزل المحلة على ملعبه في الدوري الممتاز منذ 1677 يوما وقتما سجل محمد خليفة هدفا في تعادل فريقه مع بتروجت موسم 2015/201.

أحمد الشيخ سجل هدف غزل المحلة الأول في الدوري الممتاز على "ملعب الضباب" بعد غياب دام 1677 يوما✔ 🔙منذ هدف محمد على خليفة في 24 مايو 2016 أمام بتروجت.#في_الدوري pic.twitter.com/jKDW3JQaH8 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 25, 2020

سيطرة الضيوف

طلائع الجيش امتلك زمام الأمور هنا. حسين السيد سدد بقوة في الدقيقة الـ21، وتصدى لها عمرو شعبان.

أحمد سمير أرسل تمريرة عرضية من في الدقيقة الـ31، قابلها ناصر منسي بتسديدة مباشرة من على القائم الأول ولكن ارتطمت بجسد الحارس عمرو شعبان وخرجت خارج الملعب.

واستمرت الهجمات في الدقيقة الـ33 بعد عرضية من حسين السيد، تصدى لها عمرو شعبان وقابلها أحمد سمير برأسية فوق المرمى بقليل.

ناصر منسي أيضا استلم كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ35 وسدد بخلفية مزدوجة في الدفاع لتتحول إلى ركنية.

وفي الوقت الضائع كان التعادل. كرة ثابتة نفذها أحمد سمير، وقابلها عمرو جمال برأسية متقنة في مرمى المحلة، مسجلا هدف التعادل.

الشوط الثاني

غزل المحلة بدأ الشوط الثاني بتبديلين ودخول عبده يحيى، وأحمد عادل، ومحمود صلاح بدلا من هشام بلحة، وأحمد النادري، وأحمد الشيخ.

وأهدر إيدو موزيس فرصة تسجيل الهدف الثاني مبكرا في الدقيقة الـ46. عرضية رائعة من البديل عبده يحيى، لكنها مرت فوق رأس موزيس بغرابة لتخرج إلى ركلة مرمى.

عمرو السيسي رد في الدقيقة الـ56 وتصويبة من داخل الست ياردات، لكن عمرو شعبان تألق هذه المرى وتصدى لها على مرتين.

تبادل الخطورة استمر في الدقيقة الـ57 بعد طولية أبعدها دفاع طلائع الجيش، واستلمها عبد يحيى ثم سدد، لكن محمد بسام تصدى لها وحولها إلى ركنية.

في المقابل اخترق محمد شعبان في الدقيقة الـ59 وسدد كرة قوية، تصدى لها عمرو شعبان. ثم أنقذها هاني عادل قبل متابعة عمرو جمال للكرة.

هنا تدخل طارق العشري وأجرى أولى تبديلاته بدخول إبراهيما كونيه بدلا من أحمد سمير في الدقيقة الـ60.

هاني عادل أرسل عرضية في الدقيقة الـ67، قابلها أحمد حسن بخلفية مزدوجة لكن ضعيفة في يد محمد بسام.

غزل المحلة أجرى رابع تبديلاته في الدقيقة الـ68 بدخول يحيى حامد بدلا من إيدو موزيس.

المباراة في الدقائق التالية هدئت جدا وضاع أغلب الوقت في سقوط اللاعبين لتلقي العلاج.

محمود البنا حكم اللقاء منح بطاقة صفراء لـ طارق العشري في الدقيقة الـ78 بسبب الاعتراض.

وكان خالد رسلان هو آخر أوراق المحلة في الدقيقة الـ80 بدلا من أحمد حسن.

في المقابل شارك فرانك ستيفين بدلا من عمرو السيسي في الدقيقة الـ82.

هدف قاتل

وفي ظل الهدوء، كاد طلائع الجيش يسجل الثاني في الدقيقة الـ84 بعد ركنية قابلها محمد شحاتة بتصويبة رائعة على الطائر، لكن عمرو شعبان تألق وتصدى لها بشكل رائع.

علي الزهدي شارك بصفوف طلائع الجيش في الدقيقة الـ89 بدلا من محمد شحاتة.

وفي الدقيقة الـ90 كاد غزل المحلة يخطف اللقاء. عبده يحيى اخترق وراوغ مدافعي طلائع الجيش ثم الحارس، وسدد، لكن محمد بسام عاد وتصدى لها بروعة من أمامه إلى ركنية.

الإثارة بلغت مرحلة أخرى في الدقيقة الـ91 بعد رأسية من عبده يحيى، تصدى لها محمد بسام وأمسك بها بثبات. لاعبو المحلة هنا طالبوا باحتساب الهدف على أساس أن الكرة تخطت خط المرمى. محمود البنا عاد لتقنية الفيديو والتي أثبتت صحة لهدف، ليحتسب الهدف.

عمرو شعبان تألق وتصدى لكرة رائعة في الدقيقة الـ93، لينتهي اللقاء بفوز غزل المحلة على طلائع الجيش. انتصار هو الأول للغزل هذا الموسم في الدوري، مقابل لا انتصارات لكتيبة طارق العشري.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة الخامسة مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة في المركز الـ16.