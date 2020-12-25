بيلد: توخيل في محادثات مع أرسنال

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 17:54

كتب : FilGoal

توماس توخيل

كشفت صحيفة بيلد الألمانية الموثوقة دخول الألماني توماس توخيل في محادثات مع إدارة نادي أرسنال الإنجليزي.

باريس سان جيرمان الفرنسي لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي رحيل توخيل، ولكن الأمر انتهى ويتبقى فقط البيان الرسمي، بل وبدأ لاعبو الفريق الفرنسي في توديع المدرب الألماني الذي قادهم لنهائي دوري الأبطال.

لكن على ما يبدو فأن توخيل لن يستمر طويلا بلا عمل، فدخل سريعا في دائرة اهتمام أرسنال.

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وأشارت بيلد إلى أن إدارة أرسنال، ورغم تمسكها بـ ميكيل أرتيتا، ألا أنها بدأت التفكير في الخيارات البديلة للمدرب الإسباني في حالة استمرار سوء نتائج الفريق الإنجليزي.

توخيل "متحمس جدا لفكرة التدريب في الدوري الإنجليزي"، حسبما كتبت بيلد، وهو ما يجعل مفاوضاته مع أرسنال لن تكون مُعقدة.

وسبق وارتبط اسم توخيل بتدريب مانشستر يونايتد خلفا لأولي جونار سولشاير، ولكن التحسن الكبير في نتائج الفريق الإنجليزي مؤخرا، يجعل من المستبعد رحيل المدرب حاليا.

أرسنال يستعد لمواجهة تشيلسي في دربي لندني يوم السبت في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

خسارة أرسنال أمام تشيلسي، إذا حدثت، ستكون السادسة في آخر 8 مباريات للفريق في الدوري، وستدفع به إلى مراكز الهبوط وستزيد من احتمالية رحيل أرتيتا.

توماس توخيل صاحب الـ 47 عاما قاد سان جيرمان في 147 مباراة، ونجح في الانتصار 96 مرة وتعادل 11 مرة وخسر 20 مباراة.

ورفع توخيل مع سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي مرتين، وكأس فرنسا مرة، وكأس الرابطة الفرنسية مرة، وكأس السوبر مرتين، كما وصل بالفريق لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.

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