أرسنال يوضح موقف أوباميانج وبارتي ومارتينيللي وتشاكا من مواجهة تشيلسي

نشر نادي أرسنال بيانا أوضح من خلاله موقف الثلاثي المصاب، بيير إيميريك أوباميانج وجابرييل مارتينيلي وتوماس بارتي، بجانب جرانيت تشاكا الذي كان موقوفا بسبب الطرد.

وقال البيان: "أوباميانج يعمل بقوة مع طاقمنا الطبي لكي يستعيد لياقته بالكامل في أسرع وقت".

وواصل "سيخوض بعض التدريبات وسنستمر في تقييم حالته بخصوص مشاركته في مباراة السبت".

وغاب أوباميانج عن مواجهة فريقه ضد إيفرتون في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي خسرها أرسنال بنتيجة 2-1 كما غاب في خسارة فريقه في ربع نهائي كأس الرابطة بنتيجة 4-1.

وتطرق البيان للحديث عن مارتينيللي: "جابرييل مارتينيللي يتعافى من إصابته بشكل جيد ونأمل في أن يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تام قبل مواجهة السبت".

وغاب مارتينيللي عن أرسنال منذ بداية الموسم للإصابة، ولكنه لعب 19 دقيقة ضد إيفرتون في الدوري، وتعرض للإصابة ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة.

وتحدث البيان حول بارتي قائلا: "توماس بارتي ليس متاحا في الوقت الحالي، مازال يعمل بشكل جيد والآن يحاول العمل بالكرة، وسنستمر في التركيز على فترة التأهيل البدني".

بارتي يغيب عن أرسنال منذ إصابته ضد توتنام في الجولة الـ11 في خسارة فريقه بنتيجة 2-0.

وأتم البيان: "جرانيت تشاكا سيكون جاهزا للعب بعد انتهاء عقوبة إيقافه لـ3 مباريات".

وطرد تشاكا في مباراة بيرنلي في الجولة الـ12 في الدقيقة 58 في المباراة التي خسرها بنتيجة 1-0.

ويستعد أرسنال لمواجهة تشيلسي يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.