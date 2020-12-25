بينيتث: مايك آشلي لا يهتم بفريق نيوكاسل

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 14:38

كتب : FilGoal

رافا بينيتث (الوسط) - مايك آشلي (اليسار)

قال رافاييل بينيتث مدرب داليان بروفيشينال الصيني حاليا، ونيوكاسل يونايتد السابق إن مايك آشلي مالك النادي لا يهتم بالفريق، مشيرا إلى أن كل ما يفكر به هو تحقيق الربح فقط. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "ذا أثليتك".

وصرح بينيتث "ما الذي يبحث عنه مايك آشلي؟ إنه رجل أعمال لا أعتقد بأنه يهتم حقا بفريق نيوكاسل".

وواصل "يرغب في أن يكون في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تحقيق الربح، فعلنا ذلك، كل شيء متوقع فعلناه".

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وأكمل "حافظنا على وجود الفريق في الدوري وأنهينا الموسم في المركزين 10 ثم 13 وخلقنا بنية لكي نستمر في النمو".

وتابع "في شهر يناير قبل رحيلي، قالوا، هل يمكنك ضم لاعب؟ قلت حسنا، لنوقع مع اللاعبين الذين نحتاجهم، أظهروا لي التزامكم، وقعنا مع ميجيل ألميرون في آخر لحظة".

وأردف "كنا على وشك مواجهة مانشستر سيتي وكنت سأتحدث مع الفريق حينما تلقيت المكالمة وقالوا لي، الجماهير متوترة عليك أن تقول إننا وقعنا مع ألميرون".

وأتم "بالنسبة لي لم تكن تلك طريقة عمل الأمور، يمكنني أن أرى لما لم يكن هناك أي طموح، كان الأمر مجرد حالة من (تابع عملك كما أنت)".

وقاد بينيتث نيوكاسل في الفترة من مارس 2016 وحتى يونيو 2019، ودرب الفريق في 146 مباراة فاز في 62 وتعادل 30 مرة وخسر 54.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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