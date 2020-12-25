سيتي يعلن إصابة ووكر وجيسوس وثنائي الطاقم الفني بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي إصابة الثنائي كايل ووكر وجابرييل جيسوس بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال نص البيان: "أصيب ووكر وجيسوس بالفيروس، وهناك أيضا ثنائي من الطاقم التدريبي مصاب بالفيروس".

وواصل "الرباعي المصاب سيخضع لفترة ملاحظة وعزل فردي، ضمن الإجراءات المتبعة بواسطة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وبروتوكول الحكومة البريطانية للحجر الصحي".

وأتم "كل من في النادي يأمل لزملائنا سرعة التعافي خلال فترة الكريسماس قبل العودة إلى العمل والمنافسة".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يواجه إيفرتون يوم الإثنين.

ويمتلك سيتي حاليا في مركز المهاجم سيرخيو أجويرو فقط وفي مركز الظهير الأيمن جواو كانسيلو.