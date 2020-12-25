حسين السيد: من المستبعد توقيع ساسي لناد آخر.. هو أحد أبناء الزمالك المخلصين

استبعد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك فكرة توقيع فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق لأي ناد آخر في شهر يناير المقبل.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وينتهي تعاقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد آخر دون العودة لناديه بداية من شهر يناير المقبل.

وقال حسين السيد عبر موقع الزمالك الرسمي صباح اليوم الجمعة: "من المستبعد توقيع ساسي لأي ناد آخر في يناير لأننا نشعر أنه أحد أبناء الزمالك المخلصين".

وأضاف "نحن بصدد الانتهاء من سداد مستحقات اللاعب خلال الفترة المقبلة لحسم التجديد له".

وأردف "ساسي أكد لي رغبته في الاستمرار في صفوف الزمالك ويعلم إننا نريد بقائه وكل ما طلبه الحصول على مستحقاته المتأخرة لإتمام التجديد".

وانضم ساسي للزمالك قادما من النصر السعودي في يناير من عام 2018.