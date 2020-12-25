حسين السيد: من المستبعد توقيع ساسي لناد آخر.. هو أحد أبناء الزمالك المخلصين

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 13:16

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام بيراميدز

استبعد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك فكرة توقيع فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق لأي ناد آخر في شهر يناير المقبل.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي تعاقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد آخر دون العودة لناديه بداية من شهر يناير المقبل.

وقال حسين السيد عبر موقع الزمالك الرسمي صباح اليوم الجمعة: "من المستبعد توقيع ساسي لأي ناد آخر في يناير لأننا نشعر أنه أحد أبناء الزمالك المخلصين".

أخبار متعلقة
الزمالك: تجديد تعاقد أوباما خلال 48 ساعة.. اللاعب يريد الاستمرار بشدة 2020.. الأسوأ لـ الإسماعيلي في الدوري خلال آخر 40 عاما بو جلبان: أتمنى التتويج مع الصفاقسي.. والتونسيون زادوا في مصر بسبب قيمة الدوري

وأضاف "نحن بصدد الانتهاء من سداد مستحقات اللاعب خلال الفترة المقبلة لحسم التجديد له".

وأردف "ساسي أكد لي رغبته في الاستمرار في صفوف الزمالك ويعلم إننا نريد بقائه وكل ما طلبه الحصول على مستحقاته المتأخرة لإتمام التجديد".

وانضم ساسي للزمالك قادما من النصر السعودي في يناير من عام 2018.

ساسي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيتي يعلن إصابة ووكر وجيسوس وثنائي الطاقم الفني بفيروس كورونا 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حسين السيد: من المستبعد توقيع ساسي لناد آخر.. هو أحد أبناء الزمالك المخلصين 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: تجديد تعاقد أوباما خلال 48 ساعة.. اللاعب يريد الاستمرار بشدة 31 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: هاتان اللحظتان كانتا الأفضل في 2020 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: إقالة توخيل ستعقد مساعي ريال مدريد لضم مبابي 57 دقيقة | الدوري الإسباني
2020.. الأسوأ لـ الإسماعيلي في الدوري خلال آخر 40 عاما ساعة | تقرير في الجول
تقرير: أيندهوفن يسعى لاستعارة مدافع أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ميسي يرد المديح لـ أوبلاك: من أفضل حراس العالم.. مواجهته مشوقة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 4 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر
قد ينال إعجابك