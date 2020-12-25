كلوب: هاتان اللحظتان كانتا الأفضل في 2020

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 12:43

كتب : FilGoal

كلوب

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول لحظاته المفضلة في 2020 خلال رسالة للمشجعين عبر حساب النادي الإنجليزي.

وبمناسبة عيد الميلاد وجه الألماني رسالة قال فيها:"بدأنا 2020 بشكل رائع، اللاعبون كانوا رائعين، ثم جاء فيروس كورونا وأوقف كل شيء".

وأضاف "من الرائع أننا استطعنا لعب كرة القدم مرة أخرى، الفوز بالدوري كان من أهم لحظات حياتي".

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واستمر "واللحظة الثانية كانت مباراتنا ضد ولفرهامبتون، أن نشعر مرة أخرى بالأجواء الجماهيرية، وهو ما جعلها مباراة لا تنسى".

وأتم "هذه هي الحياة، نجمع ذكريات طيبة ونسترجعها مع تقدمنا في العمر، نأمل أن تظل الابتسامة على وجوهنا. قدر ما تملك لأنه قد يتغير خلال دقيقة، عيد سعيد".

وكان 2020 عاما استثنائيا بالنسبة لليفربول الذي استرجع لقب الدوري بعد غياب 30 عاما.

اللقب الذي كاد فيروس كورونا يلغيه حين توقفت كرة القدم تماما من مارس إلى يونيو الماضي.

وفي مباراة ولفرهامبتون في 6 ديسمبر الماضي حضر جمهور قليل في ملعب أنفيلد رود بعدما حُرم ليفربول من عاشقيه منذ منتصف مارس الماضي.

ومع أهازيج المشجعين تغلب على فريق الذئاب برباعية دون رد.

ليفربول كلوب
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