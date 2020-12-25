تقرير: أيندهوفن يسعى لاستعارة مدافع أرسنال

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال

يرغب نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي في الحصول على خدمات ويليام ساليبا مدافع نادي أرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشره موقع "فوتبول لندن".

ويسعى النادي الهولندي للحصول على خدمات المدافع صاحب الـ19 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأبدى نادي أرسنال ترحيبا برحيل ساليبا مؤقتا في يناير، ما يعني أن تلك الخطوة قد تناسب كافة الأطراف.

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المدافع الفرنسي ذو الأصول الكاميرونية انضم إلى أرسنال قادما من سانت إيتيان في صيف 2019 بمبلغ 30 مليون يورو، وقضى الموسم الماضي معارا إلى فريقه الفرنسي السابق.

ويمتد عقد ساليبا مع أرسنال حتى صيف 2024.

ولم يتواجد ساليبا قط مع الفريق الأول لأرسنال سوى مرتين على مقاعد البدلاء في الدرع الخيرية وكأس الرابطة.

ولعب ساليبا مع فريق أرسنال الرديف حتى الآن في 8 مباريات بكل المسابقات وتحصل على إنذارين وطرد مرة خلال بطولة كأس الرابطة للرديف.

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