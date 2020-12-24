مبابي يودّع توخيل رغم عدم إقالته رسميا حتى اللحظة

ودّع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مديره الفني توماس توخيل الذي بات على وشك مغادرة منصبه.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن باريس سان جيرمان اتخذ بالفعل قرار إقالة توخيل، إلا أن الإعلان الرسمي لم يظهر حتى اللحظة.

ورغم عدم إعلان النادي، كتب مبابي عبر حسابه على إنستجرام رسالة وداع لـ توخيل:

"إنه قانون كرة القدم للأسف. لن ننسى فترتك هنا، لقد كتبت جزءا رائعا من تاريخ هذا النادي، أشكرك أيها المدرب".

وفاز باريس سان جيرمان مساء أمس الأربعاء على ستراسبورج برباعية نظيفة في الدوري الفرنسي.

وكان توخيل قد تسبب في الكثير من الجدل عقب المباراة حينما اشتكى لـ"سبورت 1" الألمانية حول التوقعات الكثيرة والكبيرة في النادي والبيئة المحيطة، وكانت تقارير في فرنسا قد أوضحت أن تلك التصريحات أغضبت النادي الفرنسي.

وصرح توخيل مساء الأربعاء: "في أي حالة، هناك توقعات كبيرة جدا في النادي والبيئة المحيطة، ذلك الأمر ليس موجودا بالشكل المبالغ فيه على سبيل المثال في بايرن ميونيخ، هناك بعض الأشياء المفقودة".

وتابع "خسرنا مباراة واحدة في دوري الأبطال ولم نشعر قط أننا أقنعا الناس أو أنهم لاحظوا مستوانا، يجعلك ذلك غاضبا بعض الشيء".

توخيل تولى تدريب باريس سان جيرمان في صيف 2018 ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2021.

وقاد توخيل سان جيرمان في 127 مباراة بكل المسابقات فاز في 96 وتعادل 11 مرة وخسر 20.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن ليون المتصدر.

ويواجه سان جيرمان نظيره برشلونة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقاد توخيل الفريق الفرنسي للفوز بالدوري مرتين وكأس فرنسا مرة وكأس الرابطة مرة وكأس السوبر مرتين وخسر نهائي دوري الأبطال من بايرن ميونيخ في 2019-2020.