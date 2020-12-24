بيلد: سان جيرمان يقرر إقالة توماس توخيل من منصبه.. وسبب القرار رغم الفوز

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 12:26

كتب : FilGoal

توماس توخيل - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

قرر نادي باريس سان جيرمان إقالة مدربه توماس توخيل، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" وشبكة "سكاي" الألمانية.

وفاز فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0 ضد ستراسبورج ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي.

وكان توخيل قد تسبب في الكثير من الجدل عقب المباراة حينما اشتكى لـ"سبورت 1" الألمانية حول التوقعات الكثيرة والكبيرة في النادي والبيئة المحيطة، وكانت تقارير في فرنسا قد أوضحت أن تلك التصريحات أغضبت النادي الفرنسي.

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وصرح توخيل مساء الأربعاء: "في أي حالة، هناك توقعات كبيرة جدا في النادي والبيئة المحيطة، ذلك الأمر ليس موجودا بالشكل المبالغ فيه على سبيل المثال في بايرن ميونيخ، هناك بعض الأشياء المفقودة".

وتابع "خسرنا مباراة واحدة في دوري الأبطال ولم نشعر قط أننا أقنعا الناس أو أنهم لاحظوا مستوانا، يجعلك ذلك غاضبا بعض الشيء".

توخيل تولى تدريب باريس سان جيرمان في صيف 2018 ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2021.

وقاد توخيل سان جيرمان في 127 مباراة بكل المسابقات فاز في 96 وتعادل 11 مرة وخسر 20.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن ليون المتصدر.

ويواجه سان جيرمان نظيره برشلونة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقاد توخيل الفريق الفرنسي للفوز بالدوري مرتين وكأس فرنسا مرة وكأس الرابطة مرة وكأس السوبر مرتين وخسر نهائي دوري الأبطال من بايرن ميونيخ في 2019-2020.

في فرنسا الدوري الفرنسي
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