محمد وهبة يقود الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 22:14

كتب : ياسر الشريف

محمد وهبة - الإسماعيلي

قاد محمد وهبة مدرب الإسماعيلي، مران الفريق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة البنك الأهلي غدا الجمعة.

يأتي ذلك بعد اعتذار طلعت يوسف عن عدم استكمال مهتمه كمدير فني للفريق.

وبالتالي، سيكون محمد وهبة مسؤولا عن الفريق في مواجهة الغد أمام البنك الأهلي.

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ويلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي على استاد الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري.

ولم يحصد الإسماعيلي إلى نقطتين من أول 3 جولات، بعد تعادليه أمام المصري والإنتاج الحربي، قبل أن يخسر أمام الجونة.

وتسببت هزيمة الجونة الأخيرة في الإطاح بالجهاز الفني بقيادة البرازيلي ريكاردو والتعاقد مع طلعت يوسف الذي رحل بدوره قبل أن يقود الدراويش في أي مباراة.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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