صاحب معزة النيجر: ليس سحرا.. أردنا التأثير على جيل مصر الذهبي وانتصرنا

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 21:23

كتب : حسام نور الدين

النيجر

في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2012 حل منتخب مصر ضيفا على النيجر في الجولة الثانية ولم تكن تملك كتيبة المدرب المخضرم حسن شحاتة رفاهية التفريط في النقاط بعد التعادل مع سيراليون في الجولة الأولى.

لقاء اشتهر إعلاميا وبين الجماهير بمباراة "المعزة" والعديد من لاعبي منتخب مصر تحدثوا عن تلك الواقعة مرارا وتكرارا.

وعلى هامش لقاء الأهلي وسونيديب من النيجر في ملعب الأخير سيني كونتشي والذي شهد لقاء منتخب مصر والنيجر وجدنا المشجع ذاته صاحب "المعزة" الشهيرة والذي يدعى يحيى هاميسو.

وبسؤاله عن سبب التفكير في الدخول لأرضية الملعب والتواجد في المطار في استقبال اللاعبين بتلك العادة الغريبة أجاب لـFilGoal.com قائلا: "منتخب مصر كان فريقا مرعبا لإفريقيا في ذلك الوقت".

وأضاف "كنت أفكر في أي شيء أقوم به لأمنع منتخب مصر من الفوز، وقررنا أن نركز على الشق النفسي".

وشدد ضاحكا "الأمر ليس له علاقة بالسحر أو الدجل أنا مجرد مشجع عادي وليس لي علاقة بتلك الأمور".

حسن شحاتة:

وبسؤاله عن المعزة أتم حديثه ضاحكا "مازالت متواجدة، لو لديكم الوقت لكنت اصطحبتكم لمزرعتي لرؤيتها".

وفي ذلك الوقت خسر منتخب مصر بهدف دون رد قبل أن يفشل في النهاية في التأهل للبطولة القارية ويدافع عن لقبه الذي حققه ثلاث مرات على التوالي.

ونجح منتخب النيجر في ذلك الوقت في حجز بطاقة التأهل التاريخية للمرة الأولى وعلى حساب جنوب إفريقيا وسيراليون كذلك.

مصر النيجر
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