بيلد: أوزيل سينتقل إلى فنربخشة مجانا الصيف المقبل

بات ميسوت أوزيل لاعب أرسنال، قريبا من تحديد وجهته المقبلة، بعد اجتماع وُصِف بـ "السري" عقده مع إدارة نادي فنربخشة التركي.

صحيفة "بيلد" الألماني أشارت أن مسؤولي النادي التركي طاروا سرًا إلى لندن واجتمعوا مع أوزيل، للاتفاق على انتدابه مجانا في الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع أرسنال.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن انتقال أوزيل لن يتم في يناير المقبل، وإنما في الصيف بشكلٍ مجاني.

وطالب أوزيل بتقاضي راتب سنوي مع فنربخشة يبلغ 8 ملايين يورو، وهو أقل من نصف راتبه مع أرسنال البالغ 21 مليون يورو تقريبا.

وأفاد التقرير أن علي كوش رئيس نادي فنربخشة قال لـ أوزيل في نهاية الاجتماع: "سنراك في يونيو" في إشارة إلى اتفاق الطرفين.

أوزيل (32 عاما) ينحدر من عائلة تركية مهاجرة إلى ألمانيا حيث وُلد، لكنه لم يلعب أبدا في بلده الأصلي تركيا.

وقام ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال باستبعاد أوزيل من قائمة الفريق للدوري الإنجليزي هذا الموسم، مما تركه دون أي دقيقة مع المدفعجية في أي منافسة حتى اللحظة.

ويتواجد أوزيل في أرسنال منذ انضمامه إليه قادما من ريال مدريد بصيف 2013 مقابل 47 مليون يورو.