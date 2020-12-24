غموض في الإسماعيلي.. طلعت يوسف يغادر المران بسبب خلاف واجتماع طارئ لمجلس الإدارة

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 18:48

كتب : ياسر الشريف

طلعت يوسف وإبراهيم عثمان - الإسماعيلي

غادر طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإسماعيلي النادي قبل انطلاق المران بسبب خلاف مع المسؤولين.

وكان طلعت يوسف قد تولى قيادة الإسماعيلي خلفا للبرازيلي ريكاردو عقب نهاية الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن خلاف قد نشب بين طلعت يوسف ومسؤولين في النادي تسبب في رحيله قبل انطلاق المران.

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وتأخر انطلاق مران الدراويش المقرر له مساء اليوم، وذلك بعد مغادرة المدير الفني للنادي.

ويجتمع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي حاليا من أجل اتخاذ قرار بشأن الأمر وحسم موقف طلعت يوسف بشكل رسمي.

وحصد الإسماعيلي نقطتين من ثلاث مباريات في الدوري ليتواجد في المركز الثالث عشر.

ورحل ريكاردو بعد الخسارة أمام الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة.

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