انتهت في الدوري - وادي دجلة (1) - (2) سموحة.. نهاية المباراة

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 19:24

كتب : FilGoal

صلاح أمين - وادي دجلة

يستضيف وادي دجلة فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل وادي دجلة المركز التاسع برصيد 4 نقاط من مباراتين بينما سموحة في المركز 12 برصيد نقطتين من نفس عدد المباريات.

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نهاية المباراة

ق82 جوووول رفيق كابو يسجل الهدف الثاني لسموحة

ق75 استمرار محاولات الفريقين لخطف هدف الفوز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق11 جووول التعادل عن طريق حسام حسن

ق2 جووول أمير عادل يسجل الأول لدجلة

انطلاق المباراة

سموحة وادي دجلة الدوري المصري
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