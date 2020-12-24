كرة سلة - تأجيل مواجهة الجزيرة وطلائع الجيش بسبب كورونا

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة تأجيل مواجهة فريق الرجال بين الجزيرة وطلائع الجيش في دوري المرتبط بسبب الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن تأجيل المباريات في حالة تزايدت أعداد الفريق الواحد عن 6 حالات مصابة.

وتواجه الجزيرة وطلائع الجيش يوم الثلاثاء في ذهاب مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الإياب غدا الجمعة قبل أن يتم الموافقة على تأجيلها.

ويلعب في الدور قبل النهائي من دوري المرتبط، الاتحاد أمام سموحة، والأهلي ضد سبورتنج.

ويحتاج الاتحاد والأهلي للفوز في مباراة واحدة من مباراتي الجمعة للتأهل إلى النهائي سويا.