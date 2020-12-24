تقرير جنوب إفريقي: العلاقة انهارت بين سيرينو وصن داونز.. وحسم مستقبله يقترب

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 17:19

كتب : FilGoal

محمود متولي أمام جاستون سيرينو

زعمت صحيفة (كيك أوف) الجنوب إفريقية انهيار العلاقة بالكامل بين نادي صن داونزالجنوب إفريقي وجاستون سيرينو.

سيرينو أعلن رغبته في الانتقال لـ الأهلي، وفقا للصحف الجنوب إفريقية، ولكن في النهاية الصفقة لم تتم، واللاعب يبقى في حسابات الأهلي، حسبما صرح سيد عبد الحفيظ في وقت سابق.

وأشارت الصحيفة إلى نية نادي صن داونز لعقد اجتماع مع سيرينو بعد نهاية عطلة أعياد الميلاد من أجل حسم مستقبله.

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الأوروجوياني لم يلعب أي دقيقة حتى الآن في الدوري مع صن داونز، وكذلك لم يشارك مع الأخير في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما طلب الرحيل لـ الأهلي، وفقا للصحيفة.

الأهلي عرض على سيرينو "ضعف الراتب الذي يحصل عليه في صن داونز من أجل إغراء اللاعب باللعب تحت قيادة مدربه السابق بيتسو موسيماني"، وفقا لمصادر الصحيفة.

وتحدث مصدر مطّلع من جانب صن داونز مع الصحيفة قائلا: "العلاقة بين سيرينو وصن داونز انهارت".

وأوضح المصدر الذي لم تذكر الصحيفة اسمه "سيرينو جعل الأمور واضحة وأعلن رغبته في الرحيل".

وأتم "النادي يستعد بالفعل لحياة بدون سيرينو".

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو نادي صن داونز جلسة "حاسمة" مع سيرينو بعد نهاية العطلة التي تنتهي في الـ 27 من الشهر الحالي، وفقا للصحيفة الجنوب إفريقية.

في الموسم الماضي لعب سيرينو مع صنداونز 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 13 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وحاول الأهلي التوصل لاتفاق مع صنداونز خلال الساعات الأخيرة من فترة القيد الماضية إلا أن تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح. (طالع التفاصيل)

في إفريقيا الأهلي في الانتقالات
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