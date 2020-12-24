سولشاير: شجار كافاني ومينا؟ إنهما من أمريكا الجنوبية وليست أول معركة بينهما

قلل أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد من طبيعة الشجار الذي حدث بين مهاجمه إدينسون كافاني وياري مينا لاعب إيفرتون خلال لقاء الفريقين بربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

مهاجم منتخب أوروجواي الذي سجل هدفا قاتلا تشاجر مع اللاعب الكولومبي وأفلت من العقاب في ظل غياب تقنية حكم الفيديو المساعد، فالتقنية تعمل في الدور نصف النهائي والنهائي فقط.

وقال سولشاير تعليقا على الشجار الذي حدث بين اللاعبين: "إنهما من أمريكا الجنوبية وخاضا بعض المعارك من قبل، وليس منذ فترة طويلة".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أنهما التقيا في تصفيات كأس العالم. لكن هذه المباراة كانت مختلفة، مع وجود بعض المشجعين، وبعض التدخلات، وبعض البطاقات الصفراء، لذلك استمتعت بها".

وانتصر يونايتد على مضيفه إيفرتون الأربعاء في ملعب جوديسون بارك بهدفين دون رد ليتأهل لنصف النهائي.

وعلق على كيفية تسجيل كافاني لهدفه بقوله "بدأت بتحرك مميز وتمريرة رائعة من جانب أنتوني مارسيال، حيث تجاوز خصمه من أول لمسة، وبعد ذلك كان على كافاني التركيز على التسديد في زاوية، وأن تكون منخفضة قليلًا، لقد أنهى الهجمة بجودة عالية".

يحب كافاني التسجيل في مرمى إيفرتون إذ أن 50% من أهدافه مع مانشستر يونايتد جاءت في مرمى التوفيز.

سجل هدفا المباراة كافاني وأنتوني مارسيال في الدقائق 88 والخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأصبح ذلك التأهل هو الثاني على التوالي ليونايتد لنصف نهائي كأس الرابطة تحت إمرة مدرب الفريق أولي جونار سولشاير.

ومنذ انضمام كافاني ليونايتد سجل أربعة أهداف سجل منهم هدفين ضد إيفرتون.

وأسفرت قرعة نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن وقوع مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في تكرار للمواجهة ذاتها الموسم الماضي.