ألاردايس: أرسنال ينافسنا على الهبوط؟ بالتأكيد.. آمل أن نستغل افتقاره للثقة

قال سام ألاردايس مدرب وست بروميتش ألبيون إن أرسنال ينافس فريقه على الهبوط، مشيرا إلى أنه يفتقر للثقة حاليا الأمر الذي يحدث للاعبيه بالضبط.

وصرح ألاردايس في المؤتمر الصحفي قائلا: "إن كان أرسنال ضمن الثمانية أندية في القاع، نعم ينافسنا على الهبوط بكل تأكيد".

وتابع "خسر الفريق مجددا ضد مانشستر سيتي في كأس الرابطة، ورغم أنها ليست في الدوري، ستفعل مثلما تفعل بلاعبينا ستسحب الثقة من لاعبي أرسنال بالطبع سيحدث ذلك".

وأردف "سيتساءل اللاعبون ما الذي أصابهم، سيتساءلون عن سبب وجودهم في القاع".

وأكمل "سيتساءلون كذلك عما يمكن فعله للخروج من هذا المركز، أعلم ما يتطلبه الأمر وآمل أن أتمكن من إقناع لاعبي في الرد على ما أقوله فيما يخص فعل ما يجب فعله للخروج من تلك المنطقة".

وأتم "آمل أن نضغط أرسنال حينما يواجهوننا لأنه يفتقر للثقة، سنحاول الفوز، سواء أمامه أو أمام الـ8 أندية في القاع".

ويستعد وست بروميتش لمواجهة ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ويواجه وست بروم نظيره أرسنال يوم السبت المواق 2 من شهر يناير المقبل.