جاتوزو: أريد أن أموت حيث عشت في ملعب كرة قدم

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 14:05

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو

تحدث جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي الإيطالي عن إصابته في العين والتي أثرت على أداءه الفني مع الفريق، قائلا "أريد أن أموت حيث عشت، في ملعب كرة قدم".

نابولي تعادل في اللحظات الأخيرة مع تورينو في الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي بنتيجة 1-1.

وقال جاتوزو عبر قناة "سكاي سبورت" الإيطالية: "استحوذنا على المباراة، وافتقدنا بعض اللاعبين، حتى لوزانو احتاج لمعجزة من أجل أن يلعب 30 دقيقة".

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وتابع "لذلك حصلنا على نقطة واعتقد أنها غالية، أعترف أنني لم أكن على طبيعتي منذ 12 يوما أيضا. أريد أن أجذب كل هؤلاء، وخاصة الأطفال، الذين ينظرون في المرآة ويرون شيئا يبدو غريبا أو غير صحيح تماما: الحياة جميلة. احتضن كل شيء".

جاتوزو يعاني من الضعف العضلي وهو مرض مناعي يصيب عضلات العين التي تتحكم في العين والجفون.

لذلك يظهر المدرب الإيطالي مرتديا رقعة فوق النظارة الطبية لمكافحة الرؤية المزدوجة، وتتفاقم الحالة من حين لآخر، إذ سبق له أن عانى منها كلاعب بقميص ميلان ثم كمدرب أيضا منذ عامين.

وواصل رينو "اللاعبون عانوا من رؤيتي بهذه الطريقة، أعرف ذلك، لكنني على قيد الحياة. أعاني من الضعف العضلي لمدة 10 سنوات، وهذه هي المرة الثالثة التي تسوء فيها الأمور، لكنها ستمر وستعود عيني إلى طبيعتها.

وأكمل "لا يقتصر الأمر على أن الأمر يبدو سيئا، فهذه الحالة تجعلك تشعر بالإرهاق حقا، بالإضافة إلى أن رؤية مضاعفة 24 ساعة في اليوم يأخذ منك. فقط شخص مجنون مثلي سيستمر".

وأتم "ومع ذلك، هذه هي حياتي وهناك أشياء أسوأ. أعلم أن البعض يفترض بالفعل أن لدي شهرا متبقيا للعيش، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنه لا بأس. عندما أموت في النهاية، أريد أن أموت حيث عشت، في ملعب كرة قدم".

نابولي يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام يوفنتوس بعد قبول استئنافه. (طالع التفاصيل)

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