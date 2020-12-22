قبول استئناف نابولي لإعادة مواجهة يوفنتوس في الدوري

فاز نابولي باستئنافه ضد اعتباره مهزوما في مواجهة يوفنتوس على أن يتم إعادة اللقاء وإلغاء عقوبة الهبوط.

وكان قد صدر قرار ضد نابولي باعتباره مهزوما بنتيجة 3-0 بسبب عدم حضوره إلى ملعب المباراة بالإضافة إلى خصم نقطة من رصيده.

وتم رفض استئنافين سابقين من نابولي ولكنه رفع قضية إلى مجلس التمييز التابع للجنة الأولمبية الإيطالية.

واعتبر الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري أن نابولي لم يلتزم بشكل صارم ببروتوكولات فيروس كورونا المتفق عليها ولم يفعل ما يكفي لضمان أنه يمكنهم المحاولة للمشاركة في المباراة.

وجاء ذلك بعد بيان نابولي أنه لم يتمكن من السفر بسبب أمر من السلطات الصحية المحلية لوجود حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا.

وبذلك يصبح نابولي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة ولديه مباراة مؤجلة مع يوفنتوس صاحب نفس الرصيد من النقاط.